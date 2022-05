Noemi torna in piazza Nazionale: "Grazie alla Napoli migliore"

È emozionata Noemi. Nei suoi occhi di bimba di 7 anni che ne ha già passate troppe si scorge un po' di commozione Tornare in piazza nazionale non deve essere facile per lei. Ci ritornata a 3 anni esatti dalla sparatoria che ha messo a rischio la sua vita e di cui ancora porta i segni sul suo piccolo corpo.

Noemi è stata accolta dai canti degli studenti delle scuole del territorio nella giornata voluta da Libera e dalla Fondazione Polis. Una giornata per ricordare quello che è accaduto tre anni fa ma anche per ribadire che il murale che ritrae il volto di questa piccola guerriera verrà difeso ad oltranza. Soltanto pochi mesi fa vandali ignoti hanno deturpato il disegno al centro della piazza costringendo le istituzioni ad un immediato intervento di restauro punto un'offesa non solo per mamma Tania e papà Fabio ma per tutta la Napoli che ha pregato per Noemi.

"Tre anni fa la nostra vita è stata sconvolta - racconta Tania - ma vedere questa Piazza gremita di giovani è un'emozione fortissima punto sono sicura che questi ragazzi saranno sempre dalla parte giusta, dalla parte di Noemi". In piazza anche il sindaco Gaetano Manfredi, il prefetto Palomba, il questore Giuliano, i vertici di Libera e don Tonino Palmese. "Abbiamo affrontato molte battaglie in questi tre anni - conclude Tania - ma vogliamo continuare a dimostrare che c'è una Napoli che non si arrende alle logiche della camorra. La Napoli migliore".