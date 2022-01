No vax in città e provincia, i dati: un napoletano su sei non si è vaccinato

La stima è che siano addirittura 450mila i napoletani (tra città e provincia) che non abbiano ricevuto alcuna dose di vaccino anti Covid. È un numero altissimo, che deriva dall'incrocio dei dati delle tre Asl cittadine: in pratica un napoletano su sei non è vaccinato.

Ciro Verdoliva, direttore dell'Asl Napoli 1, ha denunciato che nel solo comune di Napoli sono circa 200mila i non registrati in piattaforma, 60mila dei quali nella fascia più a rischio cioè quella degli over 50.

Nella Asl Napoli 2 Nord (che comprende anche l'area flegrea) restano invece senza protezione circa 100mila i residenti vaccinabili al momento senza protezione.

Infine l’Asl Napoli 3 Sud, che copre i comuni della costiera a sud del capoluogo, Nolano e Vesuviano, conta 147mila senza alcuna dose, ai quali vanno sottratti i lavoratori del comparto marittimo probabilmente vaccinatisi altrove, per una stima più verosimile intorno alle 125mila unità.

La campagna vaccinale

Va intanto avanti la campagna vaccinale. Ieri alle 17.30 erano state vaccinate - nelle 24 ore precedenti - poco più di 55mila persone, 43mila delle quali con booster. Si continua ad utilizzare generalmente Moderna, con le dosi di Pfizer riservate ai minori.