In Campania quasi una persona su dieci è no-vax: superata la media italiana

"La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto nessuna dose di vaccino è pari al 8,8% (media Italia 7%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni temporaneamente protetta, in quanto guarita da Covid-19 da meno di 180 giorni, pari al 4,9%". Questi i dati inerenti la Campania contenuti nel nuovo rapporto della Fondazione Gimbe che analizza l'andamento della campagna vaccinale per il Covid-19.

Il periodo preso in esame è quello che corre dal 4 al 10 maggio. La percentuale di popolazione over 5 anni che non ha ricevuto la terza dose di vaccino, segnalano dalla Fondazione, è pari al 7,8% (media Italia 5,9%) a cui aggiungere la popolazione over 5 anni guarita da meno di 120 giorni, che non può ricevere la terza dose nell'immediato, pari al 12,9%.

Il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (persone immunocompromesse) è del 21,1% (media Italia 21%) mentre il tasso di copertura vaccinale con quarta dose (over 80, ospiti Rsa e fragili fascia 60-79) è del 5,1% (media Italia 8,7%). Infine, la popolazione 5-11 che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 31,1% (media Italia 34,4%) a cui aggiungere un ulteriore 3,4% (media Italia 3,5%) solo con prima dose.