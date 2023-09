Farmacia "invita" a vaccinarsi, attacco dei No Vax: "Vaccinati tu così avremo un farmacista in meno che non dirà st*****te"

I No Vax tornano alla carica e sui social prendono di mira una farmacia di Bacoli. La Farmacia dell'Arco, nei giorni scorsi, seguendo le linee dell'Asl, ha pubblicato un post inerente alla campagna vaccinale a prevenzione del Covid e dell'influenza. "Desideri proteggere te e i tuoi cari da COVID-19 e influenza? Fai la vaccinazione! Anche quest'anno potrai vaccinarti presso la nostra sede in comodità e sicurezza", si legge nel post preso subito di mira con decine di commenti.

"Vaccinati tu così avremo un farmacista in meno che non dirà s++++++e", recita uno dei tanti commenti. Ma c'è anche chi difende i farmacisti. "L Ignoranza ormai non ha confini. Si puo essere contrari ma con un civile comportamento, sono gli stessi che fumano pacchetti di sigarette pur avvisati dallo stesso produttore che NUOCIONO GRAVEMENTE ALLA SALUTE, ma in quel caso va bene. Sono gli stessi che passano serate e bagordi mangiando schifezze che fanno schiattare fegato e bevono o usano altro per stonarsi e sbandarsi..sono gli stessi che etc etc... sono gli stessi che sparano sentenze senza strumenti idonei...".

Nei commenti gli stessi responsabili della farmacia hanno specificato: ""Gentili" signori, non siamo qui a voler convincere nessuno a fare alcunchè, ma non tolleriamo che persone dicano non solo inesattezze prive di qualsiasi fondamento scientifico, ma addirittura ledano la nostra professionalità e la nostra dignità. "Primum non nocere" uno dei fondamenti del giuramento di Ippocrate cui siamo votati. Ci vediamo costretti nostro malgrado ad avvisarvi che per qualsiasi ulteriore commento diffamatorio, provocatorio, offensivo, intimidatorio o antiscientifico sarete chiamati a rispondere nelle sedi dovute."