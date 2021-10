Manifestazione no Green Pass, solidarietà da Napoli per l'assalto alla sede Cgil: "Attacco fascista premeditato"

Oggi la sede della Camera del Lavoro di Napoli resterà aperta in concomitanza con l'assemblea generale della Cgil nazionale, convocata d'urgenza a Roma, dopo il vile attacco di ieri a Roma alla sede del sindacato da parte dei no Green Pass. "Si è trattato di un attacco al mondo del lavoro e alla democrazia del Paese, che evidentemente non ha fatto ancora i conti del passato. Chiediamo che venga applicata la legge Scelba e che queste organizzazioni vengano dichiarate illegali e sciolte", è il commento del segretario organizzativo Cgil Napoli e Campania, Giuseppe Metitiero, dal presidio in corso a Napoli sotto la sede della Camera del Lavoro.

"Si è trattato di un attacco fascista premeditato da chi pensa di far ripiombare indietro di 50 anni il nostro Paese. Noi resisteremo perchè la Cgil rappresenta un presidio democratico contro ogni squadrismo ed azione fascista", le parole del segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci (nel video).

Domani mattina dalle ore 10 si terrà un presidio in Cgil in via Toledo, contemporaneamente a quelli che a partire dalle ore 10 si svolgeranno in tutte le sedi Cgil italiane.

Solidarietà

Cna Campania Nord è vicina alla Cgil di Napoli e a tutte le sedi regionali del sindacato dopo l'assurdo attacco subito dalla sede di Roma. Come espresso dalla Cna nazionale, ci schieriamo dalla parte del dialogo e contro le violenze: "Il sindacato - spiega Giuseppe Oliviero, presidente di Cna Campania Nord - è uno dei fondamenti della democrazia e un attacco come quello di ieri è quindi un attacco alle basi della nostra società. Le imprese dialogano sempre con Cgil cercando gli equilibri e questa è la strada della democrazia. Siamo quindi vicini al sindacato e condanniamo anche da Napoli l'attacco di ieri a Roma".