No Green pass, in 200 alla fiaccolata diretta a Palazzo Santa Lucia

Si sono concentrati in piazza Vittoria, per poi dirigersi in corteo verso Palazzo Santa Lucia, sede della Regione Campania. In circa 200 stasera alla fiaccolata contro il certificato verde, da domani 15 ottobre obbligatorio anche sul luogo di lavoro.

La manifestazione, seguita da un consistente numero di agenti delle forze dell'ordine, si è sviluppata senza tensioni.

Al megafono si sono alternati animatori dei gruppi "No green pass" e "No vax". Tra loro, anche il medico Asl Carlo Arnese e Ornella Mariani che ha presentato numerose denunce contro la legislazione di emergenza.

Tra una critica al governo e una ai politici in generale, da parte dei manifestanti è stata espressa anche solidarietà ai portuali di Trieste perché difendono "il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione".