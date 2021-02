Il murale di Nino D'Angelo torna come nuovo: le immagini

Torna come nuovo il murale dedicato a Nino D’Angelo, nel quartiere di San Pietro a Patierno. L’opera, firmata dallo street artist Jorit, era stata vandalizzata nella notte fra il 5 e il 6 febbraio scorsi. Lo stesso Jorit, qualche giorno fa, aveva lasciato un messaggio per il quartiere sul proprio profilo social: “Il murale di Nino D'Angelo è stato voluto dal quartiere, supportato dal quartiere e ora è amato dal quartiere, chi lo ha sfregiato non ha fatto del male solo a Nino e a me, ma a tutto San Pietro a Patierno”. Sul "nuovo" murale, accanto alla firma del writer napoletano, è comparsa la scritta: "E tutto il quartiere".