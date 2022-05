Rubano tutta la strumentazione di Nika dj: "Ho perso tutto il mio lavoro"

Nika Di Stasio, conosciuta da tutti come Nika dj, ha subito uno spiacevole furto dopo una serata live in un noto locale della movida, con un danno ammontabile a tremila euro.

La nota performer racconta a NapoliToday quello che le è accaduto: "In pratica ero andata a lavoro in un locale a Napoli, dopodiché dovevo passare al Brass di via Campana (Pozzuoli) , avevo tutta la mia strumentazione dietro al cofano (pc, consolle, pen drive). Sono entrata nel locale (questione di manco un'ora) al ritorno non ho trovato più nulla hanno forzato la serratura dell'auto e hanno rubato tutta la mia strumentazione".

Nika lancia un appello attraverso NapoliToday chiedendo che le possa venire restituito tutto: "Avete strappato via il mio lavoro, la mia passione, i miei progetti. Era tutto lì. Vi prego restituitemi tutto. Sto davvero male".