In giro con 13mila euro in contanti: 47enne accusato di ricettazione

Un uomo è stato denunciato per ricettazione. Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Venezia hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stata raggiunta e bloccata.

L’uomo, un 47enne nigeriano, è stato trovato in possesso di 13015 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione.