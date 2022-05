Lacrime e dolore per Nicola Stellato: "Una persona perbene, amico di tutti"

Lutto ad Acerra per la morte di Nicola Stellato, il noto architetto rimasto vittima ieri di un tragico incidente stradale. Il 60enne era a bordo del suo scooter nei pressi dell'ex stabilimento della Montefibre, nella zona ASi di Acerra, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del suo veicolo. Immediati i soccorsi. Sul posto è giunta una squadra del 118 che ha trasportato Stellato all'ospedale Cardarelli dove è poi deceduto.

La notizia della sua scomparsa ha sconvolto l'intera comunità cittadina. A piangerlo è, in queste ore, anche il mondo della politica che lo ha visto protagonista per diversi anni. Tra i tanti messaggi c'è quello di Carmine Siracusa, esponente del PD: “L’ultima chiacchierata con Nicola Stellato c’è stata l’altro ieri sera. Andammo da lui Paola ed io. Perdo e perdiamo un amico, una persona perbene, un eccellente professionista. La lunga militanza politica, prima nel PCI poi nei D.S. e quindi nel P.D., ha consentito di costruire tra di noi, e tra le nostre famiglie, uno straordinario rapporto personale. Una persona a cui non potevi non volergli bene. Sembra tutto così surreale. Ci mancherai, Nicola. Mancherai a noi e al Partito Democratico. Mancherai ai tanti che ti hanno conosciuto nei banchi del Consiglio Comunale. La stima per te era unanime. Ad Alba, ai figli Guido e Silvana, l’affettuosa vicinanza mia e del P.d. Un bacio, ovunque tu sia adesso”.