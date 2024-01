Inchiesta sugli appalti al Rione Terra, concessi i domiciliari a Nicola Oddati

Il Gip del Tribunale di Napoli ha concesso gli arresti domiciliari per Nicola Oddati, ex dirigente della Regione Campania ed ex assessore comunale di Napoli dal 2001 al 2011, arrestato lo scorso 15 gennaio nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti al Rione Terra, accogliendo la richiesta dei legali dell'ex componente della direzione nazionale del Partito Democratico.

Anche il legale dell’ex sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia - come riferisce il Tgr Rai Campania - ha presentato istanza per ottenere gli arresti domiciliari.

I due politici sono tra i destinatari di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica – Sezione Seconda “Reati contro la Pubblica Amministrazione”, nei confronti di 11 persone gravemente indiziate, a vario titolo, secondo gli inquirenti, di concorso in turbata libertà degli incanti, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e traffico di influenze illecite.

Il provvedimento è stato emesso all’esito di articolate indagini che avrebbero fatto emergere turbative nella gara per la concessione del Rione Terra di Pozzuoli, ipotesi di corruzione per ottenere l’aggiudicazione di altra pubblica concessione, intermediazioni illecite sia per l’affare della conversione in struttura alberghiera del Rione Terra, sia per ulteriori appalti pubblici.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, pertanto, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.