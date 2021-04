Neonato ustionato, migliorano ancora le condizioni: da tutta Italia vogliono inviare doni al bimbo

Continuano a migliorare le condizioni del neonato ustionato, il bimbo di Portici ricoverato da settimane al Santobono. E' quanto rende noto il primo cittadino Enzo Cuomo.

Il dr. Antonino Di Toro, Primario del reparto dell'ospedale pediatrico napoletano che ha in cura il bambino, giovedì 22 aprile sarà a Portici per inaugurare "L'angolo di Vincenzino", dedicato al piccolo.

"Tantissime persone da tutta ltalia si sono commosse per la storia di Vincenzino ed hanno scritto per inviare un dono al bambino. L'angolo di Vincenzino sarà uno spazio all'interno dell'Angolo del Dono in Via Salute 45, dove riceveremo i doni di tutte le persone che vogliono fare un regalo al piccolo Grande Guerriero che ha lottato strenuamente per la vita", scrive sui social il sindaco di Portici.