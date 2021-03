Neonato ustionato, convalidato l'arresto per i genitori

A padre e madre era stata tolta la potestà genitoriale e una delle ipotesi in campo è che abbiano cercato di nascondere la nascita del bimbo per evitare che fosse loro tolto, come in realtà già accaduto con altri due figli

E' stato convalidato l'arresto di C B. 46 anni, e A.T. 36 anni, i genitori del bimbo nato in una abitazione di Portici e ricoverato al Santobono di Napoli per lesioni e ustioni. Sono accusati di maltrattamenti in famiglia e abbandono di minore.

Il gip Rosaria Maria Aufieri ha confermato anche la custodia cautelare in carcere per l'uomo a Poggioreale. La donna è ancora ricoverata e piantonata nel reparto di psichiatria dell'Ospedale del Mare. Il bimbo era nato tre giorni prima dell'arresto con parto in casa.

Tolta la potestà genitoriale

I militari sono intervenuti nell'abitazione situata in via Diaz a Portici, allertati dal 46enne. A padre e madre era stata tolta la potestà genitoriale e una delle ipotesi è che abbiano cercato di nascondere la nascita del bimbo per evitare che fosse loro tolto, come in realtà già accaduto con altri due figli.