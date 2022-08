Parto difficile, arresto cardiaco per un neonato: intervento salvavita al San Leonardo

E' nato prematuro dopo un parto complicato e per salvargli la vita si è reso necessario il trasporto in elicottero da Sapri a Castellammare. Durante il trasporto il cuoricino del bimbo si è fermato. E' stato necessario un massaggio cardiaco per tenerlo in vita. Giunto in ospedale è stato poi operato con un intervento salvavita al San Leonardo di Castelammare.

Ora è ricoverato nella terapia intensiva neonatale e nelle prossime ore sarà dichiarato fuori pericolo, se tutto procederà senza ulteriori intoppi.