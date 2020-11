Coronavirus, a Castellammare positivo un neonato di soli 20 giorni

C'è anche un neonato di soli 20 giorni tra i 108 nuovi positivi al Coronavirus registrati a Castellammare di Stabia. E' quanto reso noto dal sindaco Gaetano Cimmino nel consueto aggiornamento giornaliero sul contagio in città.

"L’Asl e la Regione Campania ci hanno comunicato nelle ultime 24 ore ulteriori 108 contagi tra i cittadini di Castellammare di Stabia. Tra i contagiati anche un bimbo di appena 20 giorni. Un numero impressionante che è necessario abbassare quanto prima. Governo e Regione stanno per rendere operative restrizioni e nuove misure cui si aggiungeranno provvedimenti che il Comune deciderà di adottare da qui a breve. Come ho già avuto modo di affermare ho contattato la Prefettura di Napoli e sto predisponendo una nuova serie di misure che ci consentirà di abbassare quella maledetta curva dei contagi nella speranza di vivere assieme il periodo natalizio in serenità. Stiamo pagando un prezzo altissimo sul nostro comprensorio. Vi aggiornerò nelle prossime ore su tutte le decisioni che sono in procinto di prendere", spiega il primo cittadino stabiese.