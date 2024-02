Neonato morto al Monaldi: oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Riccardo

È stata fissata per oggi l'autopsia sul corpo del piccolo Riccardo, il neonato di due mesi e mezzo morto alcuni giorni fa all'ospedale Monaldi di Napoli. La Procura del capoluogo campano ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori del piccolo che, assistiti dall'avvocato Tommaso Ciro Civitella, chiedono che siano stabilite eventuali responsabilità per il decesso del piccolo. Riccardo era nato lo scorso 25 novembre a Torre del Greco e gli era stata diagnosticata una malformazione cardiaca ritenuta operabile nei primi mesi di vita.

Non è riuscito ad arrivare all'operazione

Purtroppo, però, nonostante le cure il neonato non è riuscito ad arrivare all'operazione chirurgica salvavita ed è deceduto prima di compiere il terzo mese, all'ennesimo ricovero in ospedale. Ora, l'esame autoptico servirà a stabilire proprio se quelle cure siano state giuste e se i tanti farmaci somministrati al piccolo possano aver contribuito a fare aggravare il quadro clinico complessivo del neonato. "Per i genitori è fondamentale ovviamente conoscere la causa del decesso - fa sapere l'avvocato Civitella ad Adnkronos - quanto meno risulterà questa legata alla sola patologia congenita del bambino, tante più saranno le responsabilità da colpa medica".