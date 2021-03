Furto di energia in un negozio di alimentari: un magnete influenzava la registrazione dei consumi

Nell’ambito dei controlli mirati al controllo del territorio, il personale della Sezione Polizia Amministrativa del Comando di Polizia Municipale di Afragola agli ordini del Col. Dott. Michele ORLANDO, ha rilevato, con la collaborazione di personale dell’Enel e dell’ASL NA 2nord, l’avvenuto furto di energia elettrica da parte del titolare di un’attività di rivendita alimentari ubicata nel centro storico della Città.

A carico del soggetto sono stati contestati l’art 625 c.p. per il furto di energia elettrica, la mancanza di tracciatura di alimenti, che sono stati sequestrati e successivamente distrutti, nonché la carenza di adeguate condizioni igienico sanitarie, che hanno determinato la sospensione dell’attività.

Attività sospesa

Il personale intervenuto ha appurato, nella circostanza, che sul misuratore di energia elettrica veniva installata una scatola contenente un magnete utile a influenzare negativamente, e in maniera fraudolenta, la registrazione dei consumi di energia elettrica utilizzata. Il titolare del supermarket, attraverso l’uso di un interruttore riusciva, con tale sistema, ad interrompere la misurazione dell’energia elettrica, facendone diminuire sensibilmente il numero di kWh registrati. È stato stimato, infatti, che il valore dell’energia elettrica sottratta nell’ultimo quinquennio è di circa € 61.500.

Il personale intervenuto, dopo aver sequestrato il magnete ed aver contestato il reato di furto di energia elettrica, ha imposto la sospensione dell’attività fino all’avvenuta adozione di tutte le prescrizioni previste per il ripristino dell’erogazione dell’energia elettrica e dell’adeguamento dei locali alle norme sanitarie.

Sono in corso ulteriori indagini volte a verificare se vi siano altre attività che pongano in essere i medesimi comportamenti fraudolenti.