Chiusura di tutte le attività commerciali alle 19: la decisione del sindaco nel napoletano

"Ho firmato e fatto pubblicare una nuova ordinanza di contenimento alla diffusione del Covid, valida dal 5 al 21 marzo. I dati sul territorio comunale sono in un preoccupante aumento esponenziale e quindi si è resa necessaria una stretta nei divieti. Purtroppo il mio richiamo alla responsabilità non è stato accolto e quindi ho deciso di imporre nuove regole più stringenti. Tra i vari divieti segnalo quello di circolazione sul territorio comunale senza valido e fondato motivo da accertare con autocertificazione. Oltre a quello di chiusura di tutte le attività commerciali alle ore 19, da lunedì a sabato, e alle 14, di domenica. Nel contempo oggi ho chiesto alle Forze dell’ordine di vigilare sul rispetto dell’ordinanza". Questa la decisione del sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, annunciata alla cittadinanza con un post sui social.

"Purtroppo in questo momento c’è la necessità di regole ferree e precise. Invito tutti al rispetto dell’ordinanza per la tutela della salute pubblica. Ma soprattutto per la nostra Poggiomarino", conclude il sindaco Falanga.