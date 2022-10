Nebbia su Napoli, problemi all'aeroporto: diversi voli in arrivo dirottati

Giornata molto particolare quella di oggi per l'aeroporto di Capodichino. Eventualità piuttosto insolita in città, Napoli ed il suo scalo si sono svegliati avvolti nella nebbia, cosa che ha reso complesse le operazioni in partenza e soprattutto in arrivo degli aerei.

Diversi i voli di oggi che sono stati dirottati altrove, con deviazioni soprattutto presso Bari o presso l'aeroporto di Roma Fiumicino.

"Cosa succede ora? Continueremo il tuo viaggio su strada. Abbiamo organizzato il trasporto per te" spiega ad esempio EasyJet nella sua comunicazione a dei passeggeri di un proprio volo. Le compagnie stanno predisponendo trasporti in pullman dagli aeroporti di arrivo a quello di Napoli.

Anche diversi voli del pomeriggio sono già segnalati con ritardo.