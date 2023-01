Napoli come Milano: avvolta dalla nebbia a Capodanno/Video e foto

"Una prima sorpresa è giunta con il 2023. Una spessa coltre di nebbia ha invaso la zona orientale di Napoli. Tanto densa da creare seri problemi alla circolazione. Il fumo dei fuochi d’artificio si è mescolato ai vapori ambientali in una miscela micidiale. Intorno alle ore 03:45 la visibilità era talmente scarsa da costringere i veicoli in transito a fermarsi. L’area del centro direzionale sembrava essere stata inghiottita. Nelle immagini proposte di via Taddeo da Sessa propongo uno degli ingorghi. Napoli come Milano?", ci segnala Mariano Lebro.

A causare la nebbia probabilmente il fumo dei fuochi d'artificio uniti all'umidità.

Foto di Lebro

foto di Madonna

Disagi negli spostamenti

Come comunicato direttamente dall'Eav infatti ''a causa di avverse condizioni atmosferiche (scarsa visibilità) al momento la circolazione ferroviaria sulla linea Cumana si svolgerà tra le stazioni di Montesanto e Fuorigrotta, mentre la circolazione sulla linea Circumflegrea è ancora sospesa''.