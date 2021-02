Navitagor campani in piazza, torna la polemica: il M5S attacca De Luca

I navigator campani hanno oggi manifestato in piazza del Plebiscito perché vengano prorogati i loro contratti. "L'obiettivo di oggi - Ha spiegato Giusy Petitti, segretaria regionale della Felsa Cisl presente oggi alla manifestazione - è rivendicare la continuità occupazionale dei Navigator campani, quindi la proroga dei contratti attraverso un atto programmatico concreto per non disperdere le professionalità maturate nell'ambito delle politiche attive, in una ridefinizione complessiva delle stesse che li includa per competenza e merito".

La figura del navigator, ovvero coloro che dovrebbero guidare i percettori del Reddito di Cittadinanza verso una nuova occupazione, è fin qui sempre stata accompagnata da polemiche. Prima su tutte, la loro ritardata assunzione in Campania.

“Per ben sei mesi il governatore De Luca ha rifiutato di assumere 471 Navigator indispensabili per far partire la fase 2 del Reddito di Cittadinanza e trovare occupazione ai percettori di reddito", ricorda la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Maria Muscarà, che sul tema ha presentato un'interrogazione alla giunta regionale. "Oggi - prosegue - decine di migliaia di cittadini della Campania ne pagano le conseguenze sulla propria pelle. Per il presidente della Regione Campania, unico in caso in Italia, si trattava di figure inutili, sebbene i centri per l’impiego regionali fossero inadeguati per carenza di personale e strumenti informatici non all’altezza. Risultato, i Navigator sono stati assunti con notevole ritardo rispetto alle altre regioni, il potenziamento dei 46 centri per l’impiego annunciato da De Luca è fermo al palo e ad oggi, a distanza di 24 mesi, dei 369mila beneficiari di reddito di cittadinanza meno del 50% sono stati convocati”.