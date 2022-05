Giro d'Italia, l'Anm prevede due navette da Posillipo e Bagnoli

In occasione della Tappa del Giro d'Italia, in programma per sabato 14 maggio, ANM ha attivato due navette speciali:

- Attivazione di una variante della linea 140, denominata 140B, che effettuerà la tratta MERGELLINA-POSILLIPO (P. S. DI GIACOMO) con frequenza programmata di 15’.

- Attivazione di un servizio bus-navetta R7B, tra Bagnoli Dazio e il lungomare di Pozzuoli, lungo via Napoli. In questo caso la periodicità delle corse è di 30’.

Sempre per sabato 14 maggio dalle ore 10:00 alle ore 17:30 circa è programmata una variazione al servizio delle linee di superfice.