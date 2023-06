Nave sequestrata da migranti armati a largo di Ischia: intervengono le forze speciali

La nave turca Galata Seaways, diretta in Francia, sarebbe stata sequestrata da 15 clandestini all'altezza dell'isola di Ischia, nel golfo di Napoli. Alcuni migranti, armati di coltelli, hanno tentato di dirottare il traghetto e di sequestrare l'equipaggio. Necessario l'intervento delle forze speciali del Battaglione San Marco, con due elicotteri, per sventare il blitz.

"La nave è stata recuperata ma non ancora messa in sicurezza perché quelli che l'avevano occupata sono chiusi dentro", ha spiegato il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Sui dirottatori si sa che sono dei clandestini saliti a bordo usando armi, tipo pugnali", ha aggiunto il ministro.

In seguito all'intervento della Marina, con i militari della Brigata San Marco, alcuni sarebbero stati bloccati e arrestati mentre per altri sono ancora in corso le ricerche. Tutto l'equipaggio della Galata Seaways è al sicuro in plancia, mentre l'operazione di bonifica della nave continua per cercare gli altri clandestini. Galata Seaways, partito dal porto di Topcular in Turchia, il 7 giugno, era diretto in Francia (Sete) dove l'arrivo era previsto per domani. La nave al momento si trova di fronte al porto di Napoli, tra il Molo San Vincnezo e il Varco Pisacane.