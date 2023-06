Nave dirottata, l'intervento dei marò e l'ispezione a Napoli. Crosetto: "Tutto è finito bene"

Si va meglio delineando la vicenda della nave mercantile diretta in Francia ieri dirottata nei pressi di Ischia da un gruppo di migranti. Un episodio dalle tinte cinematografiche che si sarebbe potuto trasformare in dramma vero, non fosse andato tutto nel migliore dei modi così come è stato. “Tutto è finito bene”, ha scritto su Twitter Guido Crosetto, ministro della Difesa, a condensare ore di paura e di azione.

La nave Galata Seaways – con un equipaggio di 22 marinai – è un cargo partito dal porto di Topcular in Turchia il 7 giugno e diretto in Francia, dove sarebbe dovuta approdare oggi 10 giugno. Nei pressi di Ischia il viaggio si è interrotto. Alcuni migranti irregolari a bordo, dopo essere stati scoperti, hanno cercato di prendere possesso del mercantile armati di spranghe e coltelli.

L'intervento dei marò

L'equipaggio è riuscito però a mandare l'sos e rapidamente gli uomini della Brigata Marina San Marco sono arrivati e si sono calati da due elicotteri per neutralizzare i dirottatori.

Erano quattro o cinque i migranti che avevano tentato di prendere possesso della plancia di comando, asserragliandosi all'interno provando anche a sequestrare dei marinai. L'operazione dei marò è alla fine riuscita senza spargimento di sangue.

La nave è stata condotta al porto di Napoli scortata dalla nave Gregoretti della capitaneria di porto, da un elicottero e da un aereo della Guardia costiera oltre che da un pattugliatore della Guardia di Finanza. Una volta nel capoluogo partenopeo la Galata Seaways è stata ulteriormente bonificata dagli uomini della squadra mobile di Napoli, dai finanzieri del Gico e dalla Capitaneria di Porto.

Gli uomini del GOI e della Brigata Marina San Marco hanno liberato la nave turca e hanno neutralizzato i 15 clandestini a bordo.#migranti pic.twitter.com/DX1DejNKGM — Francesca Totolo (@fratotolo2) June 9, 2023

Le indagini sulle persone a bordo

Sarà la procura di Napoli ad accertare l'area di mare esatta in cui si è consumato il tentativo di sequestro e dirottamento così da determinare la competenza territoriale degli inquirenti, nonché in primissima battuta a identificare i responsabili.

In serata erano stati tutti rintracciati i migranti a bordo della nave turca dirottata: si trattava di 15 persone, 13 uomini e due donne. Hanno riferito di essere di nazionalità siriana, afgana e irachena. A bordo della nave turca gli investigatori hanno trovato due coltelli e un taglierino. L'ipotesi al vaglio è che fossero le armi utilizzate per minacciare l'equipaggio. Il Gico della guardia di finanza e la squadra mobile di Napoli sono riusciti a scoprire dove gli immigrati si erano nascosti grazie alle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della nave.