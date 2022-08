La barca affonda, paura al largo di Capri per una giovane coppia: l'intervento della guardia costiera

In naufragio di una imbarcazione lunga più di otto metri è stato evitato nei pressi di Capri dalla guardia costiera. A bordo del natante che rischiava di affondare tra l'isola e Punta Campanella, si trovavano due persone, un uomo ed una donna di circa 30 anni. Avevano lanciato l'Sos perché stavano imbarcando ingenti quantità di acqua.

È intervenuto immediatamente il gommone veloce in dotazione alla Circomare dell’isola, già in navigazione nell'area, coadiuvato dalla motovedette Sar Cp858 che era stata inviata dal porto di Capri.

I due mezzi hanno soccorso i due diportisti in pochi minuti. Italiani, erano entrambi in stato di choc ma non mostravano altre problematiche. I marinai hanno fatto trasbordare i due ragazzi sulla motovedetta e li hanno trasferiti nel porto di Capri.

Si sta indagando per stabilire le cause e le dinamiche dell’incidente. Verificato che nel tratto di mare non c’erano tracce di inquinamento dovute al semi affondamento dello scafo, questo è stato rimorchiato nel porto di Capri.