Luci di Natale, decise le strade: l'annuncio del sindaco

"Abbiamo avuto dalle Municipalità di Napoli la relazione sulle strade dove intendono montare le luminarie di Natale. Ora cominciamo la suddivisione del plafond stabilito per l'allestimento dell'atmosfera serale di Natale e le Municipalità stanno facendo gli affidamenti per passare al montaggio delle luci". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi a margine di un forum di Tim al Comune di Napoli. L'amministrazione, si apprende, ha stabilito l'investimento di un milione e duecentomila euro, di cui 800.000 vanno alla Città Metropolitana, 300.000 per i grandi eventi natalizi.

Oltre a questo ci sono 100.000 euro che vengono gestiti dall'assessorato turismo del Comune e altri 300.000 euro mila per il videomapping, che prevede la proiezione di scenari natalizi su grandi edifici storici di Napoli. Il sindaco ha confermato anche che ci possono essere degli investimenti da parte di privati intenzionati a decorare le loro strade: "Nei luoghi - spiega - dove non ce la facciamo con le risorse pubbliche a montare le luminarie su alcune strade ci apriremo al contributo del privato".