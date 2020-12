De Luca: "Evitate festini e cenoni. Incontreremo le nostre famiglie nelle settimane successive al Natale"

Vincenzo De Luca, in occasione della consegna alla Stazione Marittima di Napoli di 260 nuovi bus del trasporto pubblico, ha detto la sua sui tentennamenti del Governo in merito alle restrizioni delle festività natalizie ancora non del tutto chiari: "Sono irritato e indignato perché nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara e si continuano a prendere mezze misure di demagogia che allungano i tempi della crisi. Invito i cittadini ad avere comportamenti responsabili, in modo particolare durante le feste. Dobbiamo sapere che se perdiamo il controllo della situazione avremo un mese di gennaio terribile. Allora davvero un invito a tutti i nostri concittadini ad avere grande senso di responsabilità, evitare feste, festini, cenoni. Avremo modo nelle prossime settimane di incontrare anche le nostre famiglie, ma adesso no. Adesso bisogna rimanere con i conviventi. Idiozia consentire in questi due o tre giorni alle persone anziane di andare in famiglia. Se facciamo venire a casa nelle feste i nostri anziani in molti casi li condanniamo alle terapie intensive a gennaio".

Nuovi bus

"E' un’altra giornata importante per il trasporto pubblico della Campania: consegniamo altri 260 nuovi autobus, che si aggiungono ai 150 di gennaio e ai 380 degli anni scorsi. Ci avviciniamo all’obiettivo dei 1000 nuovi autobus in servizio sulle linee della nostra regione. Insieme all’acquisto dei nuovi treni, è la più grande operazione di ammodernamento dei servizi della mobilità in Campania da 30 anni a questa parte. Ci prepariamo a dare una mano anche all'apertura dell'anno scolastico con i nuovi bus", spiega il Governatore.