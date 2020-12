Il prefetto: "Molte deroghe alla zona rossa, servirà il buon senso dei cittadini"

Il Decreto Natale del Governo impone, dal 24 dicembre 2020, molti divieti ma permette anche altrettante deroghe. Motivo, per cui, il lavoro delle forze dell'ordine in campo sarà ancora più arduo, anche perché la veridicità di molte deroghe è impossibile da accertare.

Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, si appella al buon senso dei cittadini: "C'è un piano per i giorni di Natale, ma non tutto può essere affidato ai controlli. Confidiamo in comportamenti di buon senso da parte di tutti". Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, ringrazia la popolazione: "Tranne alcuni isolati casi, stiamo dimostrando grande responsabilitò e sono sicuro che proseguiremo anche in questi giorni".