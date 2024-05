Si nasconde in un comò per sfuggire alla polizia

Questa mattina gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra hanno eseguito, nei confronti di un 50enne nato in Germania ma domiciliato nel quartiere Barra, un provvedimento per la carcerazione emesso lo scorso novembre dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Firenze-Ufficio Esecuzioni Penali.

Gli operatori hanno controllato l’abitazione dove l’uomo risultava domiciliato, trovandolo nascosto all’interno del comò della camera da letto, dove era stato creato uno scomparto ad-hoc richiudibile dall’interno. Il 50enne dovrà espiare la pena di nove anni, otto mesi e otto giorni di reclusione per rapina in concorso commessa a Castiglioncello, in provincia di Livorno, nel luglio del 2002.