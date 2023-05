Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via San Attanasio presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, in un mobile della cucina, 9 buste contenenti circa 525 grammi di cocaina.

Una 44enne napoletana con precedenti di polizia, è stata arrestata per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente.