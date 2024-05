Cucine "da incubo" per la refezione scolastica, maxi sequestro di alimenti: "Abbiamo sospeso il servizio"

Sospeso il servizio di refezione scolastica negli istituti di Casalnuovo dopo l'esito dei controlli dei Nas. L'annuncio arriva dal sindaco Massimo Pelliccia: "I controlli e le verifiche effettuati ieri dai NAS, gruppo dell’Arma dei Carabinieri, sul centro cottura della ditta che gestisce il servizio di refezione scolastica, effettuate anche su nostra segnalazione, non hanno portato né alla chiusura né al sequestro del centro. Ad ogni modo, in via precauzionale, abbiamo deciso di sospendere il servizio mensa, in attesa che l’azienda chiarisca tutta la vicenda. Quando si tratta dei nostri bambini è opportuno non avere dubbi: faremo tutto il necessario per tutelare le famiglie ed i nostri ragazzi!".

Maxi sequestro di alimenti

L'ispezione dei carabinieri ha riguardato il centro cottura pasti di una società che assicura la refezione nelle scuole di Casalnuovo di Napoli. I militari della tenenza locale e quelli del NAS partenopeo hanno controllato i locali della ditta, rilevando alcune irregolarità costate al titolare oltre 4mila euro di sanzioni.

Nel conto carenze igienico sanitarie, mancata applicazione delle procedure di autocontrollo alimentari, mancata rintracciabilità di alcuni alimenti. 80 chili di alimenti vari sulla bilancia dei sequestri, molti di questi panini e frutta non adeguata al consumo.