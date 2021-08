I Nas setacciano villaggi turistici e campeggi: piovono denunce e sequestri

Il bilancio della maxi operazione messa in campo per verificare le norme anti Covid

I controlli dei Carabinieri del Nas, effettuati a livello nazionale d'intesa con il Ministero della Salute, su villaggi turistici, campeggi, agriturismo, hanno riguardato anche vari comuni della provincia di Napoli tra cui Pompei, Sorrento, Giugliano in Campania, Ischia e Vico Equense.

Sono 3 le persone denunciate per violazioni in materia ambientale e per il mancato aggiornamento della documentazione rischio Covid. Per quanto riguarda la presenza dei distributori di gel e dei rilevatori di temperatura non sono state rilevate criticità.

Sequestrati 150 kg di alimenti privi di tracciabilità. I carabinieri hanno anche comminato 30 verbali per violazione delle norme igieniche e di sicurezza chiuso due depositi abusivi di generi alimentari del valore complessivo di €150000. Il valore delle multe elevate dai militari si aggira sui €15000.