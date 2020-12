E' scattata da oggi la zona rossa in tutta Italia: molti negozi chiudono, divieto di spostamento se non per giustificato motivo. Una zona rossa che, però, deve scontrarsi con la necessità, per alcuni, di acquistare ancora i regali per i (si presume pochi) parenti invitati a cena. Al Rione Alto s'assiste dunque al traffico di un normale giorno festivo: clacson premuti indefessamente, frastuono.