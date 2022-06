Napoli, studenti alle prese con la maturità: le prime immagini

Grande emozione per gli studenti di Napoli e provincia che da questa mattina affrontano l'esame di maturità. Dalle prime immagini, che arrivano dagli istituti Sannazzaro e Mazzini di Napoli, si vedono giovani sorridenti che tentano in ogni modo di nascondere il nervosismo per la prima prova. Tutti però sono consapevoli che stanno per vivere un'esperienza che ricorderanno per tutta la vita.

La prima prova

Il via è arrivato alle 8,30, con la prova di italiano: quando ai candidati sono state proposte sette tracce di tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. I ragazzi hanno a disposizione 6 ore.

Tra le novità assolute, l' esame vede cadere l'obbligo di indossare la mascherina: quest'ultima viene solamente raccomandata, in particolare in alcune circostanze quali, ad esempio, l'impossibilità di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

La prima prova è l’unica prova predisposta interamente dal Ministero dell’Istruzione: questo significa che le tracce saranno uguali per tutti gli istituti sul territorio nazionale. La prova avrà un valore di soli 15 punti a fronte dei 20 originari pre-pandemia. La consegna prima dello scadere del termine è prevista a patto che siano passate almeno tre ore.

Le tracce

Tipologia A, analisi del testo: "La via Ferrata" di Giovanni Pascoli e "Nedda" di Giovanni Verga Tipologia B, testo argomentativo: "La sola colpa di essere nati" di Liliana Segre e Gherardo Colombo, "Musicofilia" di Oliver Sacks e il discorso del premio Nobel per la Fisica 2021, Giorgio Parisi Tipologia C, il tema di attualità: "Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello" di Vera Gheno e Bruno Mastroianni e "Perché una costituzione della terra?" di Luigi Ferrajoli.