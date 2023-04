Caos Linea 2. Ritardi fino a 2 ore dopo la partita |VIDEO

C'è qualcosa che non ha funzionato nel piano trasporti per la (mancata) festa Scudetto del Napoli. Enormi i disagi per chi ha deciso di servirsi della linea 2 della metropolitana, quella gestita da Trenitalia, con ritardi e attese che hanno sfiorato le due ore. A Fuorigrotta, gli utenti hanno trovato le porte sbarrate della stazione Campi Flegrei, mentre dal lato opposto della tratta, a piazza Garibaldi, in centinaia si sono accalcati ai tornelli in attesa di poter accedere alla banchina.

I treni hanno registrato ritardi dai 50 ai 120 minuti, in entrambe le direzioni. In base a quanto spiegato dal personale dell'assistenza clienti ad alcuni utenti innervositi, pare che il disagio sia dovuto a un fumogeno lanciato all'interno di un vagone. Gesto che ha obbligato il personale di Trenitalia a fermare il convoglio e far uscire i passeggeri, accumulando molto ritardo. Con i treni pieni e migliaia di persone che premono a ogni stazione, il ritardo è aumentato con il passare dei minuti.

Segnalazioni di disservizi anche per la Linea 1, con code per entrare in alcune stazioni del centro città, in particolare quella di piazza Dante.