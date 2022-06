Napoli perde un pezzo di storia, addio a "O' Pa'": era un simbolo per cittadini e turisti

Napoli perde un altro pezzo della sua storia, un autentico simbolo del Centro storico: "O' Pa'". Aveva 88 anni Umberto Consiglio. Di lui si sa poco e nulla, ma era amato da tutti e tutti in queste ore lo piangono. La notizia della sua scomparsa ha fatto subito il giro dei social e sono centinaia i messaggi di chi ha avuto la fortuna di incontrarlo anche solo una volta.

Sul gruppo social "Napoli Retrò" a dare la notizia è stato Enzo: "Ci ha lasciato, non so quanti anni avesse o come si chiamasse ma l'ho incontrato e salutato tante volte. R.I.P.". Sono stati tanti i commenti di risposta al suo post. Paolo scrive: "Era davvero un'istituzione una persona simpaticissima per niente attacaticcio non faceva paura ai bambini. Brava persona Riposa in pace". O, ancora, c'è il messaggio di Domenico: "negli anni 60 abitava in via speranzella incrocio via concezione a montecalvario....lo vedevo spesso.....una triste storia.....che il signore ti accolga nel regno dei cieli". Un caro ricordo è stato condiviso anche da Geralda: "Sii entrava in tutti i negozi del Corso Umberto me lo ricordo il Signore lo abbia in Gloria,lo ricordiamo in tanti in quei momenti era uno sconosciuto e invece non era così,tutti lo ricordiamo nella sua semplicità".

Tra i messaggi in suo ricordo c'è anche quello dello speaker radiofonico Gianni Simioli: ""Personaggio mitologico del nostro quotidiano. Ciao ‘O PPA’, ‘’O PPA’ ‘A ME! Ti ho scoperto quando negli anni ‘80, feci il primo filone a scuola e poi, poi siamo cresciuti insieme, perché eri ovunque". L'ultimo saluto a Umberto si terrà domani, 14 giugno, preso la chiesa di San Ferdinando in piazza Trieste e Trento a Napoli, alle ore 11.