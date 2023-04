Napoli-Milan, parcheggio selvaggio all'esterno del Maradona |VIDEO

Partita casalinga del Napolu uguale parcheggio selvaggio. Un'equazione che non poteva essere smentita durante lo sfortunato ritorno dei quarti di finale di Champions, che ha fatto regitrare il sold out sugli spalti. Sulla sua pagina Instagram, il depuitato di Europa Verde e la Sinistra Francesco Emilio Borrelli ha pubblicato un video inviatogli da un cittadino che mostra come anche i distributori di benzina siano stati presi d'assalto, Impenendo per diverse ore anche la possibilità di fare rifornimento.

Serata complicata per gli agenti del Commissariato San Paolo. Sanzionate 15 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui una per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 14 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state, altresì, sanzionate amministrativamente. Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 6 persone, tra i 18 e i 39 anni, di cui due per minacce nei confronti di uno steward, tre poiché trovate in possesso di fumoni durante i controlli nel settore ospiti e l’ultima per scalvalcamento; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all'emissione del Daspo. Ancora, a seguito dei controlli effettuati con l’utilizzo dei lettori ottici portatili, sono stati ritirati 36 biglietti per sospetta irregolarità. Infine, durante i servizi di controllo del perimetro dell’impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 10 parcheggiatori abusivi, mentre personale della polizia locale ha rimosso 135 autovetture in sosta vietata.