Esulta per il gol vittoria del Napoli sulla Juve e si sente male: i medici provano disperatamente a rianimarlo

Malore improvviso per la troppa emozione. Manovre del 118 per rianimare il 75enne

Un uomo ha perso conoscenza in via dei pianeti a Secondigliano dopo il gol vittoria del Napoli contro la Juventus. In otto minuti è arrivata l'ambulanza. Il personale sanitario ha provato a salvare l'uomo con le fiale di adrenalina e con le manovre necessarie alla rianimazione. Il 75enne ha ripreso il polso carotideo ed è stato trasportato all'ospedale Cardarelli in codice rosso.

"L’ambulanza della postazione Scampia ha lasciato il paziente in pronto soccorso vigile e cosciente. Secondo il racconto dei familiari sembra che il malore sia sopraggiunto durante l'esultanza per il gol del Napoli contro la Juve. La vittoria più bella è quella contro la morte", scrive Nessuno Tocchi Ippocrate.