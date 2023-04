Fuochi d'artificio all'uscita dal Maradona: emessi quattro Daspo

Quattro Daspo sono stati emessi, dal Questore di Napoli, per degli episodi avvenuti in occasione dell’incontro di calcio di Champions tra Napoli ed Eintracht Francoforte dello scorso 15 marzo.

Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è scattato per quattro persone tra i 21 e i 51 anni, e la durata prefissata andrà da un anno a due anni.

Entrando nei dettagli, una di queste era stata denunciata per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A, altre due per utilizzo di fuochi di artificio: durante le fasi di deflusso dal Maradona avevano acceso dei fumogeni. Un'ultima era stata trovata, nel piazzale antistante la Curva A, in possesso di 13 fumogeni.