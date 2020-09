"Napoli-Atalanta a porte aperte?": l'assessore allo Sport Ciro Borriello è scettico

"Il San Paolo è pronto, anche i dispositivi di sicurezza lo sono. Il vero punto è capire se Napoli-Atalanta sia la vera data in cui si può portare qualcuno allo stadio". Lo ha detto, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli. "Bisogna capire, due settimane dopo l'apertura delle scuole, cosa accadrà. Non so se il 17 ottobre è una data attendibile, non farei molto affidamento. Il Cts sta dettando norme e modi di comportarsi, poi sarà la politica a prendersi le proprie responsabilità".

