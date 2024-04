Anziana viene truffata per migliaia di euro, al malvivente chiede: "Lasciami qualcosa per la spesa"

Quando ha risposto al telefono di casa, all'altro capo della cornetta c'era un giovane del napoletano che, spacciandosi per un colonnello delle forze dell'ordine, le aveva detto che il figlio aveva causato un incidente stradale e si trovava in carcere.

Una 84enne di Pordenone è così caduta nella trappola dei malviventi. Quando il truffatore è arrivato in casa, facendo più visite nel giro di un paio d'ore, la donna ha consegnato una volta 15 mila euro, due volte 30 mila, e poi ancora dei monili d'oro, ricordi di famiglia. Un totale di 75 mila euro in contanti più l'oro. A quel punto la donna, rimasta senza un soldo, ha chiesto al malvivente di lasciarle qualcosa almeno per fare la spesa con il truffatore che le ha consegnato una banconota da 10 euro,

Dopo aver capito di essere stata truffata, come riporta PordenoneToday, ha sporto denuncia in questura. È iniziata un'indagine sulle impronte digitali lasciate dall'uomo sulla banconota e in casa. Così si è arrivati a trovare il malvivente: un 41enne napoletano a cui è stato notificato l'arresto. Si trovava già in un carcere del Veneto per un reato simile a quello compiuto a Pordenone.