Napoletano scomparso, trovato il corpo senza vita in provincia di Latina

E’ stato ritrovato privo di vita a Fondi il corpo del marittimo di 56 anni scomparso da oltre 10 giorni da Monte di Procida, in provincia di Napoli. Di Nicola Vicidomini non si avevano più notizie dal primo ottobre quando uscendo di casa aveva detto ai familiari di volersi recare a Formia per andare a trovare alcuni amici.

Il corpo del 56enne - come si legge su LatinaToday - è stato rinvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, intorno alle 18, al Salto di Fondi non lontano dalla Flacca, sulle dune, in una zona scarsamente frequentata.

Intorno alle 13.30 di domenica 11 ottobre era stata avvistata la sua auto, una Mercedes Classe A di colore nero oggetto di ricerche proprio perché di proprietà dell’uomo di cui si erano perse le tracce dopo un allontanamento volontario e al cui interno, poi, è stato trovato anche il cellulare, che risultava essere spento da giorni. A quel punto scattato l’allarme, e temendo per il peggio, è stato attivato il piano di ricerche di persone scomparse che ha visto scendere in campo i Carabinieri della Tenenza di Fondi con i colleghi della Compagnia di Terracina.

Intorno alle 18 sono stati i Vigili del Fuoco, impegnati nelle ricerche, a ritrovare il corpo dell’uomo ormai senza vita. Da quanto appreso, al momento del rinvenimento non presentava segni di violenza. La morte del 56enne potrebbe risalire a qualche giorno fa, anche una settimana. Sarà ora l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

Nicola Vicidomini era stato visto l’ultima volta lo scorso primo ottobre: quella mattina uscendo di casa ai familiari aveva detto di voler andare a Formia per fare visita ad alcuni amici e che sarebbe tornato a pranzo. Poi una telefonata per avvisare che avrebbe fatto tardi. Questo l’ultimo contatto con la famiglia che dopo aver sporto denuncia di scomparsa alle forze dell’ordine si era rivolta anche alla trasmissione “Chi l’ha Visto?”. Solo ieri l’ultimo appello da parte della figlia, anche attraverso LatinaToday, per poter ritrovare suo padre. Poi la tragica notizia arrivata in serata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

ULTERIORI DETTAGLI SU LATINATODAY