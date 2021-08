Dramma in spiaggia: 53enne muore mentre fa il bagno

Immediati i soccorsi, ma per lui è stato tutto inutile

Tragedia in mare, in Cilento dove un uomo di 53 anni, originario del Napoletano, è morto dopo essere stato colto da un malore, mentre faceva il bagno a Policastro Bussentino, in provincia di Salerno.

I soccorsi

Sono stati immediati ma inutili: sarebbe stato stroncato da un infarto. Come riporta Italia2Tv, la scoperta è stata fatta da alcuni bagnanti, che hanno trovato il corpo in mare. Lascia la moglie e un figlio.