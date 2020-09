Coronavirus, morto un 72enne napoletano

Un napoletano di 72 anni, positivo al Coronavirus, è morto in Calabria. L'uomo, come riferisce ReggioToday, si trovava probabilmente in vacanza sulla costa ionica cosentina, quando è stato ricoverato il 25 agosto scorso nel reparto di malattie infettive dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza.

Successivamente le sue condizioni sono peggiorate ed è stato necessario il trasferimento nel reparto di rianimazione, dove è poi deceduto.

