Napoletani in trasferta scoperti a truffare anziani: in manette

Agenti di Polizia hanno sventato a Merano una truffa ai danni di due persone anziane. Sono stati denunciati un 43enne incensurato di Pomigliano d'Arco e una donna di 37 anni di Napoli con a proprio carico precedenti penali per truffa e già arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Entrambi sono stati denunciati per tentata truffa aggravata. I due erano stati trovati nei pressi di una abitazione di una anziana che poco prima aveva ricevuto una telefonata da un presunto maresciallo dei carabinieri, al quale avrebbe dovuto consegnare una somma ingente per evitare il carcere al figlio che aveva causato un incidente stradale gravissimo.

L'88enne aveva già preparato 7.000 euro in contanti, che solo grazie all'intervento della polizia non sono stati consegnati ai truffatori. Nel pomeriggio un altro cittadino meranese 80enne aveva ricevuto la medesima richiesta di denaro e anch'esso era in procinto di versarla ai truffatori. Nei confronti dei due cittadini campani, in considerazione dei precedenti specifici della donna e di quanto stavano perpetrando ai danni di vittime anziane ed indifese, il Questore ha emesso altrettanti fogli di via obbligatori, con divieto di far ritorno nel Comune di Merano per i prossimi 3 anni.