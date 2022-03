I napoletani a Putin: "Ferma la guerra. Ne abbiamo già passate tante con il Covid"|VIDEO

NapoliToday è stato nel cuore di Napoli, a via dei Tribunali, dove ha chiesto alle persone "cosa diresti a Putin se potessi averlo ora qui, davanti a te?". Come sempre il grande cuore dei napoletani domina su ogni cosa, anche su paura, rabbia e sgomento che pure sono enormi e nessuno riesce a nascondere. Il pensiero va soprattutto ai bambini, vittime di una guerra percepita - come ogni guerra - ingiusta, perché pagata - con la vita o le lacrime - dalla "gente" comune. E se qualcuno si lascia andare a esclamazioni del tipo "lo ammazzerei e basta" aggiunge poi subito "ma è solo per dire": perché la "gente" a Napoli come in qualsiasi altra parte del mondo vuole la pace, e vuole che i bambini siano e restino al sicuro, liberi di giocare e di sognare il futuro. "Putin smettila!" è, quindi, alla fine, il messaggio corale dei napoletani anche se tutti sembrano sicuri che quest'incubo non passerà tanto presto.