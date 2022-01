Lutto nel mondo della ristorazione napoletana: addio a Nando Pennino, storico titolare de "Al Sarago"

Grave lutto nel mondo della ristorazione napoletana. Si è spento all'età di 80 anni Nando Pennino, storico titolare del ristorante "Al Sarago" in piazza Sannazaro, che per oltre 40 anni ha deliziato il palato dei suoi avventori.

Tantissime le personalità del mondo della politica, dello sport e dello spettacolo che hanno frequentato il celebre locale a pochi passi dal lungomare partenopeo. Cavaliere della Repubblica, Pennino era una vera e propria istituzione a Napoli.

Il noto chef partenopeo Enzo Fiore ha voluto dedicargli un bellissimo messaggio sui social per salutarlo: "Ci ha lasciato il più grande ristoratore, il proprietario del ristorante Al Sarago. Oggi è una delle giornate più triste della mia vita. Sei volato in cielo zio Nando Pennino. Posso solo dirti grazie per tutto quello che mi hai insegnato e per tutti i consigli che mi hai dato ogni giorno. Mi mancheranno i buongiorno e le nostre chiacchierate mattutine. Per me svegliarmi e non trovare il tuo messaggio del buongiorno sarà una tristezza".

Anche il leggendario pugile napoletano Patrizio Oliva ha voluto ricordare Pennino con un post su Facebook: "Con immenso dolore apprendo della scomparsa di Nando Pennino, per me un fratello maggiore, ho trascorso una parte della mia vita con lui, mi ha seguito in tutta la mia carriera, dopo ogni mia vittoria, il giorno dopo festeggiavamo nel suo ristorante 'Al Sarago'. Ciao Nando, rimarrai sempre nel mio cuore e nei miei ricordi".