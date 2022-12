Il ministro Musumeci riferisce alle camere su Ischia: “Mutui sospesi e scuole chiuse fino al 4 dicembre”

Stop al pagamento delle rate del mutuo per gli abitanti di Casamicciola evacuati dopo la frana che sabato 26 novembre ha travolto il comune sull'isola di Ischia. È una delle misure annunciate dal ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, nella sua informativa urgente alla Camera. "Il provvedimento autorizza l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari con l'abitazione distrutta o sgomberata", ha spiegato Musumeci. "Inoltre il provvedimento stabilisce in ragione degli eccezionali eventi descritti che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, hanno diritto di chiedere una sospensione delle rate dei relativi mutui", ha annunciato. "Il provvedimento contiene infine deroghe normative necessarie per accelerare svolgimento interventi e le attività volte al superamento della situazione di emergenza", ha sottolineato.

"Il Dipartimento della Protezione civile e tutta l'amministrazione dello Stato sono pronti a fornire alla magistratura partenopea la collaborazione che dovesse rendersi necessaria". Lo afferma il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in un'informativa urgente sulla tragedia di Ischia ricordando che sull'accaduto la procura ha aperto un'inchiesta.

"Quanto è drammaticamente accaduto ci obbliga moralmente e politicamente ad approfondire con urgenza il tema delle cause ma anche le molteplici questioni connesse alla migliore individuazione del sistema normativo e amministrativo realmente integrato e efficiente sul piano della prevenzione dei rischi". Lo afferma il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, in un'informativa urgente sulla tragedia di Ischia.

"Una strategia di intervento che consenta di agire laddove è necessario e urgente e che ha come presupposto un quadro completo della previsione del rischio", ha continuato sottolineando che "non si può immaginare prevenzione se prima non c'è uno strumento di previsione". E lo strumento che "dice il territorio vulnerabile e quale tipo di rischio potrebbe determinarsi è il Piano nazionale di adattamento al cambiamento climatico", conclude.