Busto e foto di Mussolini al Cardarelli: arriva l'ispezione

Un busto di Mussolini, accanto a una foto del Duce con il motto 'memento audere semper', poggiati su una mensola sovraffollata di oggetti. I cimeli di epoca fascista però non sono in una stanza qualunque, ma in un locale utilizzato da medici dell'ospedale Cardarelli di Napoli. La foto di questo busto è diventata virale, dopo la pubblicazione di Internapoli, e ha già provocato una ispezione interna al nosocomio.

"In merito all'immagine riportata dal sito Internapoli circa la presenza presso un ufficio pubblico del Cardarelli di effigie celebrative di Mussolini, la Direzione Generale dell'ospedale ha attivato il Servizio Ispettivo interno per verificare quanto riportato e individuare i responsabili di quanto segnalato - si legge in una nota - le norme e il codice di comportamento del dipendente pubblico, infatti, prevedono la massima neutralità da parte di chi lavora per la pubblica amministrazione e pertanto limita le esternazioni in merito a opinioni politiche, preferenze sessuali, credo religioso. A seguito degli accertamenti del Servizio Ispettivo, eventuali responsabili di comportamenti inappropriati saranno segnalati all'Ufficio Provvedimenti Disciplinari".