Via dei Tribunali, il Comune di Napoli rimuove il murale dedicato a Luigi Caiafa

L’Amministrazione comunale di Napoli rende noto che, a seguito delle ordinanze di ripristino dello stato dei luoghi emanate con riferimento al murale di via dei Tribunali dedicato a Luigi Caiafa, dopo aver ricevuto riscontro da parte degli uffici comunali circa l'estraneità del condominio, questa mattina si è provveduto al ripristino dello stato dei luoghi, dando così seguito all'indirizzo espresso dalla Giunta de Magistris.

“Per ciò che attiene la rappresentazione del volto di Luigi Caiafa, la polizia locale è intervenuta in via Sedil Capuano, sequestrando un altare marmoreo, completamente abusivo, che era stato realizzato su pubblica strada in memoria del defunto. Con l'avallo di tutte le istituzioni preposte, siamo sicuri che anche l'opera muraria non autorizzata, di natura celebrativa, sarà rimossa, scaduti i termini della diffida al condominio privato", avevano annunciato nelle scorse settimane in una nota congiunta il vice sindaco Carmine Piscopo e gli assessori Alessandra Clemente e Luigi Felaco.